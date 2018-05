Verwechslung Polizei stürmt versehentlich Wohnung von CFC-Spieler

Ein Polizeieinsatz hat dem Chemnitzer Fußball-Stürmer Miroslav Slavov einen gehörigen Schrecken eingejagt. Er wurde dabei Opfer einer Verwechslung. Vergangenen Donnerstag stand die Polizei an der Wohnungstür des 27 Jahre alten CFC-Stürmers. Slavov sagte Medienberichten zufolge: "Es war ein halbes Dutzend Polizisten, teilweise mit gezückter Pistole. Sie stürmten in die Wohnung, suchten in allen Zimmern." Das sei nicht spurlos an ihm vorbei gegangen: "Mir zitterten die Hände, ich war aufgeregt. Ich wusste ja nicht, worum es ging." Ein Beamter habe den elfmaligen Saisontorschützen dann allerdings schnell erkannt.