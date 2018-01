If I can make it there, I'll make it anywhere Bühne frei: Stadtchor Freiberg singt in New Yorker Carnegie Hall

Es klingt ein bisschen wie im Film: Eine E-Mail aus New York versetzt die Mitglieder des Stadtchors Freiberg vor über einem Jahr in helle Aufregung. Sie sollen in der Carnegie Hall auftreten - dem berühmten Konzertsaal, in dem schon Duke Ellington, Tina Turner oder die Rolling Stones auf der Bühne standen. Nach anfänglichem Zögern, ob es die New Yorker wirklich ernst meinen, sagen die Freiberger zu. Jetzt steht der Auftritt an.

von Adina Rieckmann