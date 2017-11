Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Politik zu einem stärkeren Dialog mit den Bürgern aufgerufen. Bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen in Oberwiesenthal sagte Steinmeier: "Wenn man mit einem solchen Wahlergebnis umgehen muss - und das müssen wir alle - dann, glaube ich, ist es das Sinnvollste, das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen". Er suche dieses Gespräch bei allen seinen Besuchen in Deutschland. Man dürfe auch schwierigen Diskussionen nicht ausweichen, sagte der Bundespräsident mit Blick auf die AfD.

Steinmeier im Bergwerk

Bundespräsident Steinmeier in Oberwiesenthal Bildrechte: dpa Zu Beginn besuchte er mit seiner Frau Elke Büdenbender die Grube Niederschlag in Oberwiesenthal, die 2013 als erstes neues Bergwerk in Deutschland seit vier Jahrzehnten in Betrieb genommen worden war. Gefördert werden hier die Mineralien Fluss- und Schwerspat, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden.



Steinmeier traf in einer tief verschneiten Winterlandschaft ein: "Oberwiesenthal hat uns mit dem empfangen, was man von Oberwiesenthal erwartet: Schnee", sagte der Bundespräsident. Im Anschluss traf er sich mit sächsischen Landräten auf dem Fichtelberg.