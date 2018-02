Die Krankenhauskette Paracelsus will zehn Stellen in Zwickau und 30 in Reichenbach streichen. Darüber informierte die Geschäftsführung am Mittag die Belegschaft. Sprecher Michael Schlickum sagte auf der Mitarbeiterversammlung in Reichenbach, von dem Stellenabbau seien alle Berufsgruppen betroffen. Konkretere Angaben zu den Plänen machte er nicht. An den anderen sächsischen Standorte in Adorf, Schöneck und Bad Elster sind sind keine Änderungen geplant.