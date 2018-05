Solche Röhrenradios hatte Stern Radio Rochlitz von 1946 bis 1963 hergestellt. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Die Ausstellung zur Produktionsgeschichte des Stern Radio Rochlitz ist sonst nur jeden ersten Sonnabendnachmittag im Monat geöffnet. Doch zum internationalen Museumstag am Sonntag stehen die Türen weit auf und es haben tatsächlich viele Besucher den Weg in die Bahnhofstraße 49 in Rochlitz gefunden. Joachim Heintzig und Gerhard Scheffler kommen kaum hinterher, den Besuchern etwas zur Geschichte der Produktion in Rochlitz zu erzählen.

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi Radios wurden in Rochlitz nämlich nur bis 1963 gebaut. Und was für welche. Die sollen so einen tollen Klang gehabt haben, dass Modellnamen wie "Paganini" und "Stradivari" wohl keine leeren Werbeversprechen waren. Doch in den 1960er-Jahren sei der Radiomarkt einfach übersättigt gewesen und da hätte sich der Volkseigene Betrieb eben was Neues einfallen lassen müssen, sagt Heintzig.

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi Die Rochlitzer konzentrieren sich auf drahtgebundene Vermittlungstechnik. Das waren zum einen solche großen Schaltschränke, wie der, der mitten im kleinen Ausstellungsraum steht. Früher wurde er genutzt, um Telefonate innerhalb eines Betriebes zu vermitteln. Zum anderen gehörten kleine einfache Apparate mit Wählscheibe dazu, die teils auch in Haushalten mit Telefonanschluss vorhanden waren.



Viele der Besucher sind so alt, dass sie früher selbst noch mit Röhrenradios zu tun hatten. Ein Besucher hat neulich mit dem Freund seiner Enkelin gefachsimpelt. "Als ich von Röhren in Radios sprach, schaute er mich ganz verwundert an. Da wurde mir erstmal bewusst, wie alt wir sind. So ist das", sagt er lachend. Beim Studium hatte er zum ersten Mal 1960 in einem Kabinett die Aufnahme eines vorbeifahrenden Zuges in Stereo gehört. "Das war beeindruckend." Ein anderer Besucher hat früher auch im Bereich Nachrichtenelektronik gearbeitet und hobbymäßig selbst an Radios rumgeschraubt. "Bitter, dass das alles hier den Bach runterging", meint er.