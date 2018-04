Nachdem heute Nacht die Leiche einer jungen Frau in einer Wohnung in Raum, einem Ortsteil von Stollberg, entdeckt wurde, konnte noch am Morgen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei hatte der 37-Jährige die Wohnung des Opfers verlassen, kurz bevor die Beamten eintrafen. Wenige Stunden später konnten Polizisten in Oberfranken den Flüchtigen in einem Pkw stellen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.