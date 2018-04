Nach dem gewaltsamen Tod einer 27-Jährigen in Stollberg im Erzgebirge ist gegen deren Lebensgefährten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 37-Jährige sei dringend verdächtig, die Frau in der Nacht zum Montag getötet zu haben, teilte die Polizei in Chemnitz mit.

Freund auf der Flucht in Bayern festgenommen

Die Leiche der jungen Frau war am Montag in einer Wohnung in Raum, einem Ortsteil von Stollberg, entdeckt worden. Zeugen hatten laut Polizei gegen 3:30 Uhr Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Frau leblos in einer Wohnung entdeckt hatten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wenig später konnte der Freund des Opfers als Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei hatte der 37-Jährige die Wohnung des Opfers verlassen, kurz bevor die Beamten eintrafen. Wenige Stunden später konnten Polizisten in Oberfranken den Flüchtigen in einem Pkw stellen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus.

Quelle: MDR/nj