Von dem möglicherweise bewaffneten Hardy G. fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat bis in die Nacht zum Mittwoch in Limbach-Oberfrohna gesucht. Am Dienstagabend erhielten die Beamten einen Zeugenhinweis, wonach er sich in der Innenstadt aufhalte. Die Polizei vermutete den 29-Jährigen in einem Gebäude in der Moritzstraße. Das Haus und angrenzende Straßen wurden daraufhin gesperrt. Nach Mitternacht durchsuchten Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes die Post, konnten den Gesuchten allerdings nicht finden.

Grundschule reagiert auf Polizei-Aktion

Unterdessen hat die Grundschule in Pleißa auf die laufenden Polizei-Maßnahmen reagiert. Die Schulleitung empfiehlt den Eltern seit Dienstag auf der Internetseite "Ihre Kinder vorerst auf dem Weg zur Schule zu begleiten bzw. für eine Begleitung Sorge zu tragen". Pädagogen und Erzieher würden im Bedarfsfall bis zur Abholung die Kinder betreuen. "Es besteht keine akute Schulgefährdung. Aber nachdem am Dienstag so viel Polizei mit Hubschraubern in Pleißa im Einsatz waren, musste die Schule auf Elternsorgen reagieren", erklärte der Sprecher des Landesamts für Schüle und Bildung in Zwickau, Arndt Schubert MDR SACHSEN. Die Elternempfehlung bleibe so lange aktuell, bis die Polizei-Aktion beendet sei.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlich bewaffneten Hardy G. in Limbach-Oberfrohna. Bildrechte: Harry Härtel Zuvor war bereits ein Waldstück im Ortsteil Pleißa von Dutzenden Polizisten durchkämmt worden. Insgesamt waren am Dienstag 350 Polizisten im Einsatz. Die Suche soll auch am heutigen Mittwoch weitergehen.

Wer den 29-Jährigen sieht oder trifft, soll den Polizei-Notruf 110 wählen oder sich unter Telefon: 0371-387-3448 an die Chemnitzer Kriminalpolizei wenden.

Waffe vom Schützenverein?

Hardy G. wurde zuletzt am Sonntag im Chemnitzer Stadtzentrum gesehen, nachdem ein Streit mit seiner Ex-Freundin eskaliert war. Die Polizei konnte das Auto des Gesuchten sicherstellen. Zudem gab es Hinweise, dass sich der Mann, der selbst Sportschütze ist, eine Schusswaffe besorgt haben könnte. Es fehle eine Waffe aus dem Sportschützenverein des Mannes in Hartmannsdorf, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Chemnitzer Fall erinnert an einen Großeinsatz der Polizei Mitte Mai in Dresden. In der Königsbrücker Heide hatte ein mutmaßlicher Rentnerinnen-Mörder mit einem Revolver auf Polizisten geschossen. Die Waffe hatte der Mann bei einem Training seines Schützenvereins gestohlen.

Quelle: MDR/kk