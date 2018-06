Die Polizei hat bis in die Nacht zum Mittwoch nach dem möglicherweise bewaffneten Hardy G. in Limbach-Oberfrohna gesucht. Am Dienstagabend erhielten die Beamten einen Zeugenhinweis, wonach sich der Gesuchte in der Innenstadt aufhalte. Die Polizei vermutete den 29-Jährigen in einem Postgebäude in der Moritzstraße. Das Haus und angrenzenden Straßen wurden daraufhin gesperrt. Nach Mitternacht durchsuchten Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes die Post, konnten den Gesuchten allerdings nicht finden.