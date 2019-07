Sylke Otto, unsere zweifache Rodel-Olympiasiegerin, hatte am 7. Juli 2019 ihren 50. Geburtstag. Sie lebt zwar inzwischen in der Nähe von Nürnberg, gefeiert hat sie aber in ihrem sportlichen "Zuhause", in Oberwiesenthal. "Ich bin immer wieder gerne hier", sagt die ehemalige Rennrodlerin, "und wenn man in den Kreisen feiert, mit denen man früher immer zusammen war - das ist so schön. Das tut so gut für‘s Herz".