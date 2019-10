Von Altenberg bis Jahnsdorf, von Oberwiesenthal bis Halsbrücke – viele Handwerksbetriebe im Erzgebirge beteiligen sich an diesem Wochenende am Tag des traditionellen Handwerks. Die meisten Attraktionen sind am Sonntag geplant. In einigen Orten laden die Werkstätten bereits am Sonnabend ein, so zum Beispiel in Annaberg-Buchholz, Deutschneudorf, Grünhainichen, Olbernhau, Seiffen, Schwarzenberg und Schönheide.

Tradition und Welterbetitel

Der Tag des traditionellen Handwerks findet bereits zum 20. Mal statt. Er passt sich gut in die "Montanregion Erzgebirge" ein, die in diesem Jahr UNESCO-Welterbe geworden ist. So kann - neben dem Bergbau - ein weiterer traditioneller Erwerbszweig in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt werden. Ob drechseln, schmieden, schnitzen, weben - fast alle mit dem Handwerk im Erzgebirge verbundenen Traditionen finden sich auf der Teilnehmerliste.

Mitmachangebote sehr beliebt

Viele Unternehmen ermöglichen den Zuschauern, selbst Hand anzulegen und eigene Kunstwerke zu schaffen. So haben sie die Qual der Wahl: In der Zinngrube Ehrenfriedersdorf beispielsweise können sich die Gäste einen eigenen Edelstein schleifen, in der Volkskunstschule Schwarzenberg dürfen Kinder selbst klöppeln und filzen, in der Glasbläserei Hellbach Brand-Erbisdorf können eigene Glaskugeln hergestellt werden und in der Papiermühle in Zwönitz steht Papierschöpfen auf dem Programm. Zudem wird in den Werkstätten auch gerne mit Besuchern geplaudert und gefachsimpelt.

Programmübersicht

Gespickt mit Rahmenprogrammen, wie Bastel- und Mitmachangebote, Musik und Führungen ist dieser Tag innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte zu einem beliebten Ausflugtipp im Herbst geworden. Das Programm und alle beteiligten Werkstätten sind auf der Webseite des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. veröffentlicht. Hier können sich Interessierte auch anhand einer Karte ihre Werkstatttour vorab zusammenstellen