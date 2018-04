"Leinen los!", heißt es seit Sonnabend wieder auf der Talsperre Kriebstein. Mit einer Woche Verzögerung hat der Talsperrenzweckverband den Fahrgast- und Fährverkehr aufgenommen. Warum es zu der Verzögerung kam, erklärt Sylvia Reiß, Organisatorin beim Zweckverband: "In diesem Jahr konnten wir nicht wie sonst am Osterwochenende eröffnen, weil die Talsperre teilweise noch vereist war. Also haben wir gehofft, dass es an diesem Wochenende klappt." Und Reiß und ihre Mitstreiter wurden nicht enttäuscht.