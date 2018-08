Der Chemnitzer Thomas Billhardt hat mehr als 40 Länder der Erde bereist und verschaffte als Fotoreporter den DDR-Bürgern einen kleinen Einblick in die große weite Welt. Einige von Billhardts Fotos wurden zu historischen Foto-Ikonen, darunter seine berühmt gewordenen Fotografien vom Vietnamkrieg. Jetzt widmet Chemnitz dem Fotografen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 875-jährigen Stadtjubiläum eine Ausstellung. Dabei steht nicht nur der heute 81 Jahre alte Chemnitzer im Blickpunkt. Es sind Fotos der gesamten Chemnitzer Fotografenfamilie zu sehen. Denn schon Billhardts Mutter war eine anerkannte Porträtfotografin und auch seine beiden Kinder stiegen in die Fußstapfen des Vaters.

"Eine Ausstellung mit Fotos aller vier Familienmitglieder der Familie Billhardt hat es so noch nie gegeben. Jeder Billhardt hat die Liebe zur Fotografie durch einen völlig anderen Blick durchs Objektiv", sagte Museumsleiter Oliver Brehm MDR SACHSEN. Es seien zwar viele Bilder aus Krisengebieten und Kriegsschauplätzen zu sehen, aber dennoch mache die Ausstellung nicht betrübt und traurig. Die Fotos machten vielmehr Hoffnung, vor allem die Kinderporträts. "Man sieht in die Augen der Kinder und begreift, es ist Zukunft und Hoffnung da", so Brehm.