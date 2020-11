06:24 Uhr | Aktuelle Straßensperrungen

In Chemnitz sind wegen der Evakuierungsmaßnahmen wichtige Verkehrsadern teilweise gesperrt. Diese Bereiche sind betroffen:



der Stadtteil Markersdorf

der Südring zwischen Annaberger - und Stollberger Straße

die Stollberger Straße zwischen Südring und Neukirchner Straße

06:09 Uhr | Quarantäne-Betroffene sollen sich melden

Die Stadt bittet alle Betroffenen, die derzeit unter Corona-Quarantäne stehen und noch nicht vom Gesundheitsamt erreicht werden konnten, sich beim Bürgertelefon zu melden.

Das Bürgertelefon ist erreichbar unter: 0371-4 88-33 44

06:00 Uhr | Offizieller Beginn

Nachdem am Abend bereits Senioren- und Pflegeheime geräumt worden sind, startet jetzt offiziell die Evakuierungsaktion im Stadtteil Markersdorf. Alle Anwohner sollen bis spätestens 8 Uhr den Sperrkreis verlassen.

Wir bitten um schnelles Verlassen des Sperrkreises um einen zügigen Einsatzverlauf zu ermöglichen. Stadt Chemnitz Twitteraufruf am Freitagmorgen

Am Donnerstagabend wurde das Pflegeheim "Seniorenresidenz" unmittelbar neben an der Fundstelle evakuiert. Rettungssanitäter und Betreuer des Heimes mussten in Vollschutzanzügen anrücken und mit dem Coronavirus infizierte Bewohner verlegen. Viele Krankentransportwagen waren zum Einsatz. Vor allem in zwei von vier Pflegeheimen war der Aufwand groß, weil es dort eine große Zahl von Senioren mit Coronainfektionen gibt. Mehr als 100 Heimbewohner wurden in ein Ausweichquartier gebracht.

05:30 Uhr | Diese Notunterkünfte stehen bereit

Für die von der Evakuierung betroffenen Menschen stehen folgende Notunterkünfte bereit:



Messe Chemnitz (Halle 1), Messeplatz 1

Richard-Hartmann-Halle, Fabrikstraße 9

Großturnhalle "Am Schloßteich", Schloßstraße 13-15

Sportforum, Leichtathletikhalle, Reichenhainer Straße 154

Gymnasium Einsiedel, Niederwaldstraße 11

Hartmannschule, BSZ für Technik III, Annaberger Straße 186-188

Es besteht Maskenpflicht in den Unterkünften. Hinweis der Stadtverwaltung Chemnitz

Wegen der Corona-Schutz-Verordnung gelten in den Notunterkünften Abstandsregeln und Kapazitätsgrenzen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Hygieneregeln eingehalten werden können. Allerdings sei der Platz begrenzt. Wenn eine der Unterkünfte voll werden sollte, muss man evtl. auf eine andere Notunterkunft ausweichen.

05:20 Uhr | Infos für Eltern und Familien

Das sind die Kitas und Schulen, die wegen der Evakuierung am Freitag geschlossen bleiben:

Schulen:

J.-Korczak-Schule,

OS Arno-Schreiter-Straße 1

Ernst-Busch-Grundschule / Oberschule

Albert-Einstein-GS

BIP Kreativitäts-GS

Abendgymnasium / Abendoberschule

Schulplanetarium

J.-Trüper-Schule

Albert-Schweitzer-OS

Kindertagesstätten:

Max-Türpe-Straße 40/42 "Montessori-Kinderhaus Pfiffikus

Robert-Siewert-Straße 68/70 "Tausendfüßler", Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ)

Morgenleite 15

Dittersdorfer Straße 146c, Hort der BIP Kreativitätsgrundschule Chemnitz

Albert-Köhler-Straße 93, Hort A.-Einstein-GS

Wilhelm-Firl-Straße 4 "Zwischenstopp"

Fritz-Fritzsche-Straße 57 "Kneipp Kita Villa Tausendfuß"

Albert-Köhler-Straße 91, Hort A.-Einstein-GS

Wilhelm-Firl-Straße 2 "Sportmäuse"

Max-Müller-Straße 11

Max-Türpe-Straße 40, ISB Sporthort

05:13 Uhr | Übersicht für Betroffene

Die Stadtverwaltung hat eine Adressliste veröffentlicht, in der jeder nachsehen kann, ob er oder sie im Sperrkreis wohnt und seine Wohnung verlassen muss. Die Hinweise der Stadt sind auf der Homepage in deutscher sowie in fünf weiteren Sprachen zu finden, darunter in Englisch, Französisch, Russisch und Arabisch.