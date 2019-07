Der Tierpark Chemnitz sucht Grünfutter-Spenden für seine Tiere. Wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte, geht wegen der anhaltenden Trockenheit das Grünfutter auf den vom Tierpark bewirtschafteten Flächen allmählich zur Neige. Der Tierpark will nach eigenen Angaben aber noch nicht auf Winterfutter, wie Heu, umstellen.

Wer dem Tierpark helfen will, kann frisches Gras spenden. Das muss aber mit einem Balkenmäher oder einer Sense geschnitten sein. Rasenmäherschnitt eigene sich nicht als Futter, hieß es. Hingegen seien Hecken- und Baumschnitt von Weide, Buche, Birke, Haselnuss, Erle, Weißdorn, Esche, Eiche und Baumhasel willkommen. Größere Wiesen in Tierparknähe könnten auch Mitarbeiter des Tierparks in Absprache mähen.