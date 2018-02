Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, ereignete sich das Unglück in Sehmatal im Ortsteil Neudorf. Der mit zwei Pferden bespannte Schlitten kam nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei männliche Insassen der insgesamt fünf Personen auf der Kutsche wurden herausgeschleudert und stürzten in ein angrenzendes Waldstück.