Eine 89-Jährige ist von Mitarbeitern eines Pflegedienstes tot in ihrer Wohnung in Chemnitz-Markersdorf gefunden worden. Die Frau sei augenscheinlich gewaltsam zu Tode gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Verdacht steht der 84 Jahre alte Ehemann, der vor Ort vorläufig festgenommen wurde. Der Senior soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesumstände geben. Der Pflegedienst hatte die 89-Jährige am Freitagmorgen gefunden und den Notarzt verständigt. Dieser hatte aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.