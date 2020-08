Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 4 ist der Autofahrer tödlich verletzt worden. Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Gegen 5 Uhr morgens war ein Mercedes mit 600 PS die A4 von Siebenlehn in Richtung Hainichen gefahren. Nach ersten Informationen platzte zwischen Siebenlehn und Berbersdorf an dem Auto ein Reifen. Aufgrund des Reifenplatzers soll der Fahrer die Gewalt über sein Auto verloren und noch bis zu 300 Meter auf dem Seitenstreifen gefahren sein. Danach prallte er in die Leitplanke und stieß gegen einen Baum, bevor das Fahrzeug im Gebüsch liegen blieb.