Freitagvormittag in den Winterferien: Der Parkplatz des Besucherbergwerks Zinngrube Ehrenfriedersdorf ist gut gefüllt. Etliche Gäste sind schon 100 Meter unter Tage angekommen, ein paar warten noch auf ihre Fahrt nach unten. Sie kommen unter anderem aus Cranzahl, Gornau und Borna. Teils sind sie Tagesausflügler, teils Übernachtungsgäste, wie diese Familie aus Borna: "Erstmal besuchen wir das Bergwerk hier in Ehrenfriedersdorf, dann gehen wir heute noch in Tonis Steinhaus Steine schleifen und morgen geht's nach Geyer ins Freizeitbad." Die Glocke der Seilfahrtsanlage bimmelt laut, der nächste Schwung fährt in den Schacht.

Das Besucherbergwerk liegt im Trend. Denn auch hier gab es vergangenes Jahr im Sommer mehr Besucher als sonst, bestätigt Leiter Erik Ahner: "Allerdings müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir passende Angebote haben. Also gerade in den Sommerferien bieten wir ja Oma-Opa-Enkelkind an, was dann bedeutet: Pro Großelternteil kann ein Kind gratis mit unter Tage fahren".

Erzgebirge nicht länger nur Winterland

Ortswechsel 30 Kilometer Luftlinie ins Westerzgebirge nach Eibenstock: Das Hotel am Brühl ist eigenen Angaben zufolge an sich schon gut ausgelastet. Trotzdem verspürt Geschäftsführerin Sabine Silbersack den Trend, dass Gäste zunehmend auch ihren Sommerurlaub hier verbringen. Als Gründe vermutet die Hotelchefin, dass Urlaubsziele im Ausland aufgrund politischer oder klimatischer Veränderungen vielleicht nicht mehr so attraktiv sind. Das Hotel ist kürzlich von einem Urlaubsportal als familienfreundlichstes Hotel in Sachsen gekürt worden. Es zähle aber immer das Gesamtpaket, meint Sabine Silbersack: "Der Ort selbst ist ausgezeichnet, die Badegärten sind ausgezeichnet, das Museum in Eibenstock ist ausgezeichnet, weil der Ort sich auch familienfreundlich entwickelt hat".

Noch mehr touristische Sommerangebote

Laut Tourismusverband Erzgebirge sind in den letzten Jahren viele Sommerangebote entstanden, wie zum Beispiel die Mountainbike Strecke "Stoneman Miriquidi". Dass sich diese Bemühungen nun auch in den Übernachtungszahlen der Sommermonate widerspiegeln, hat die Touristiker nicht wirklich überrascht, meint Verbandschefin Ines Hanisch-Lupaschko: "Das ist sehr positiv, wenn das Erzgebirge nicht mehr nur als Winterland wahrgenommen wird, sondern eben als Möglichkeit für Kurzurlaube oder eben auch einen längeren Urlaub in der Region zu verbringen".