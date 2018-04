Die Trampeltierherde im Chemnitzer Tierpark ist wieder ein wenig größer geworden. Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, ist in der vergangenen Woche ein weibliches Fohlen zu Welt gekommen. Es ist das sechste Mal, dass die Kameleltern Siri und Dschingis Nachwuchs haben. Die Mutter des Jungtieres lebt seit 2007 in Chemnitz, der Vater bereits seit 1999.

Nun sucht der Tierpark einen Namen für das neue Kamelmädchen. Vorschläge werden ab sofort bis zum 29. April per E-Mail (tierpark@stadt-chemnitz.de), Fax oder Post entgegengenommen. Eine Jury aus Tierparkmitarbeitern wird den Namen auswählen. Die Gewinnerin oder der Gewinner soll nach Angaben des Tierparks eine kleine Überraschung erhalten. Am 1. Mai ist Namenstaufe für das Kamelfohlen.

Die in Zoos gezeigten Trampeltiere sind Haustiere. Von ihren wilden Vorfahren gibt es heute nur noch kleine Restbestände in China und der Mongolei. Sie sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Als Haustiere dagegen sind Trampeltiere in Zentralasien auch heutzutage noch weit verbreitet. Sie dienen als Lasttiere, als Milch- und Fleischlieferanten.