Die Fahrerin eines weißen Pkw ist am Sonnabend gleich mehreren Anwohnern und Verkehrsteilnehmern zwischen Scharfenstein und Chemnitz aufgefallen. So hatte zunächst gegen 22:15 Uhr eine Autofahrerin einen Pkw gemeldet, der in auffälliger Fahrweise auf der B174 zwischen Großolbersdorf und Hohndorf unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, hatte die bis dahin unbekannte Fahrerin dabei auch einen Leitpfosten touchiert.