Nach einem Tuberkulosefall an einer Chemnitzer Kindereinrichtung beginnt am Mittwoch eine Untersuchung in der Einrichtung. Das teilte die Stadt Chemnitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit. Der Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Chemnitz, Axel Hübler sicherte demnach seine Unterstützung bei diagnostischen Maßnahmen zu. Am Dienstag sollten die Eltern der Einrichtung auf einer Veranstaltung vom Gesundheitsamt informiert werden.