239 Strafverfahren nach Demos im Spätsommer in Chemnitz

Im Zusammenhang mit den Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod des Chemnitzers Daniel H. haben die Behörden bislang 239 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilte das Landeskriminalamt auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Mit 56 Fällen stellen Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen den größten Anteil der Straftaten, gefolgt vom Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bei rund der Hälfte der Straftaten (118) gehen die Ermittler von rechtsmotivierter Kriminalität aus. Jede siebte Tat (37) war offenbar linksmotiviert.



Unmittelbar nach der Messerstecherei und dem gewaltsamen Tod von Daniel H. in der Chemnitzer Innenstadt erfasste die Polizei 108 Straftaten. Davon wurden 23 Straftaten am 26. August 2018 festgestellt und 85 Straftaten dem 27. August 2018 zugeordnet. Sie sind Bestandteil der unten aufgeführten Tabelle. Das LKA Sachsen erwartet, dass die Zahl der Verfahren noch steigen wird.



Die vorläufigen Strafverfahren rings um das Demo-Geschehen in Chemnitz vom 26. August bis 7. September 2018 in der Übersicht: