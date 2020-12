Die diesjährigen Preisträger, neben Limbach-Oberfrohna und dem Vogtland, sind Görlitz, Großpösna, Torgau, Niesky sowie Zittau. Die ausgezeichneten Kommunen haben in der vergangenen Zertifizierungsperiode zahlreiche Projekte zum Umweltschutz umgesetzt. Energieminister Günther sagte, man brauche den Einsatz der Kommunen genauso, wie wir die großen politischen Weichenstellungen brauchen. "Ich beglückwünsche die zertifizierten Kommunen sehr herzlich zu dieser Auszeichnung", so Günter.

Der European Energy Award ist ein europäisches Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem, das Kommunen dabei unterstützen soll, ihre Klimaschutzarbeit zu organisieren. In Sachsen nehmen momentan mehr als 30 Städte, Gemeinden und Landkreise an dem Programm teil. Alle vier Jahre überprüfen externe Sachverständige, ob die jeweiligen Ziele erreicht wurden. Das Zertifikat sollte in diesem Jahr auf der Jahrestagung "Kommunaler Energie-Dialog Sachsen" in Dresden übergeben werden. Die Veranstaltung musste jedoch pandemiebedingt abgesagt werden.