Der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis wurde im April 2017 eingeweiht und erinnert an politische Gefangene, die in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt inhaftiert waren.

Der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis wurde im April 2017 eingeweiht und erinnert an politische Gefangene, die in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt inhaftiert waren.

Der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis wurde im April 2017 eingeweiht und erinnert an politische Gefangene, die in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt inhaftiert waren. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Unbekannte Randalierer haben den Gedenkort am ehemaligen Gefängnis auf dem Chemnitzer Kaßberg heimgesucht. Wie der Verein "Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V." am Donnerstag mitteilte, sind dabei drei der vier Glaswände auf der Hofseite zu Bruch gegangen. Die Erinnerungstafeln beleuchten die Geschichte des Gefängnisses während der Nazi-Zeit und informieren über die politischen Häftlinge, die in Chemnitz eingesperrt waren. Der Verein stellte Strafanzeige. Der Staatsschutz ermittelt. Zudem sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Drei von vier Tafeln wurden eingeschlagen. Bildrechte: Haertelpress

Bemerkt hatte den Schaden einer der Zeitzeugen des Vereins am 3. April 2018. Wenige Tage vor Ostern, hatte der Verband der Verfolgten des Naziregimes am Gedenkort Kränze für sieben von den Nazis ermordete Widerstandskämpfer niedergelegt. Die Gedenkstätte war im April 2017 eingeweiht worden, um an die Opfer politischer Justiz zu erinnern. In dem Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Gefängnis wurden zwischen 1933 und 1945 Antifaschisten inhaftiert. In der DDR war das Gebäude Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit und Drehscheibe für von der BRD freigekaufte Häftlinge.