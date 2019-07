Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Autobahn 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Limbach-Oberfrohna ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stießen an der Anschlussstelle Wüstenbrand zwei Fahrzeuge zusammen. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Die A4 war in Richtung Chemnitz eine Stunde voll gesperrt.