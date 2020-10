Nach einem Straßenbahnunfall ist es am Donnerstagabend in Chemnitz zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Eine Autofahrerin fuhr gegen 20:45 Uhr laut Polizeidirektion Chemnitz bei Rot an der Kreuzung Falkeplatz los. Dann stieß sie gegen die von rechts kommende Straßenbahn der Linie 4, die gerade den Platz überquerte. "Der 59 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen", sagte Polizeisprecher Steffen Marquardt MDR SACHSEN. Die Autofahrerin blieb unverletzt.