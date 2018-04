Ein Lkw-Unfall auf der A72 sorgt seit dem Morgen für erheblichen Stau. Wie die Polizei in Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, waren die beiden Sattelschlepper zwischen Chemnitz-Röhrsdorf und Chemnitz-Süd zusammengestoßen. Dabei fielen Autoreifen, die der Unfallverursachser geladen hatte, auf die Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Die A72 in Richtung Hof musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Inzwischen ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben, so eine Polizeisprecherin. Die Unfallaufnahme dauere aber noch an.



Durch den Unfall gibt es Rückstau am Kreuz Chemnitz auf die A4 aus Richtung Dresden.

Bildrechte: MDR/Harry Härtel