Ein brennender Schwerlasttransport aus Italien sorgt seit Mittwochnachmittag für Chaos auf der A4 zwischen Chemnitz und Hainichen. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, hatte eine Bremse am Sattelauflieger blockiert und den Reifen in Brand gesetzt. Wenig später stand der gesamte Auflieger in Flammen. Das Feuer griff auf die Ladung über. Der Schwertransport hat eine Presse geladen, welche nach Polen geliefert werden soll. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln.

Der ausgebrannte Schwertransport hatte eine Presse geladen. Sie soll in der Nacht zum Donnerstag umgeladen werden. Bildrechte: MDR/Bernd März