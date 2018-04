Auf der A72 bei Treuen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall mit drei Verletzten gekommen. Nach Polizeiangaben war in Fahrtrichtung Hof ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. In der Folge kam es über Stunden zu Stau auf der Autobahn und Zubringerstraßen. Es entstand Sachschaden von 20.000 Euro.