Bei einem Unfall am Dreieck Nossen ist am Freitagmorgen ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, war der Mann mit seinem Kleinlaster auf der A4 auf einen anhaltenden Sattelzug aufgefahren. Er sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges wurde ebenfalls schwer verletzt. Warum der Sattelzug angehalten hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen.