Während in Auerswalde durch das Unwetter Straßen überschwemmt wurden, kam es in Oederan zu starken Hagelfällen.

In Chemnitz kam es gegen 14 Uhr in der Blücherstraße zu einem Blitzeinschlag in einem Wohnhaus. Im Dachbereich entwickelte sich Rauch und ein Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Das Haus musste nicht evakuiert werden.