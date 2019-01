Unwetterwarnung vor starkem Schneefall vom Vogtland bis in die Sächsische Schweiz

Blick auf das eingeschneite Annaberg-Buchholz Bildrechte: Joachim Balzke

Die Stadt Annaberg-Buchholz hat angesichts der Unwetterwarnung bereits am Dienstagmittag Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So wurde in mehreren Straßen zur oberen Stadt Buchholz die Verkehrsführung geändert: Sie sind nur noch einspurig und in eine Richtung befahrbar. Somit sollen Unfallschwerpunkte entschärft und problematischer Gegenverkehr in engen Straßen vermieden werden.



Die heute in Kraft getretene Regelung ist nach Stadt-Angaben das Ergebnis einer gemeinsamen Beratung mit Vertretern der Bürgerinitiative "Pro Buchholz" und der Pfadfinder Buchholz. Sie hatten 2017 ihre Vorschläge für ein Verkehrskonzept in Buchholz bei starkem Schneefall unterbreitet.