Nach dem Mord eines 58-Jährigen in Chemnitz sind seine Frau und einer ihrer früheren Geliebten zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Fünf Monate nach dem Beginn des Prozesses wurde Susan D. wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der mitangeklagte Jan D. muss für 13 Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Damit folgte das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die 31-Jährige und der 39-Jährige - er ist der Vater ihrer ältesten Tochter - den Ehemann im September 2016 in Chemnitz gemeinschaftlich ermordet haben.