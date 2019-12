Mehr als zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Chemnitz ist ein 28-Jähriger des Mordes für schuldig befunden worden. Das Landgericht Chemnitz verurteilte den Mann am Dienstag zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren. Allerdings muss der Deutsche vorerst nicht ins Gefängnis. Wegen einer psychischen Erkrankung wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das Urteil im Indizienprozess ist nicht rechtskräftig. Der Verteidiger kündigte bereits an, Berufung einlegen zu wollen.