Das Landgericht Chemnitz hat am Mittwoch zwei Syrer wegen gemeinschaftlichen Totschlags zu langen Haftstrafen verurteilt. Der 26 Jahre alte Haupttäter muss acht hinter Gitter. Sein 21 Jahre alter Komplize erhielt siebeneinhalb Jahre unter Anwendung des Jugendstrafrechts.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten für den Tod eines Landsmanns verantwortlich sind. Der 21-Jährige war vergangenen September im Stadtpark nach Messerstichen in Brust und Bauch verblutet. Der 25-Jährige gestand die Tat. Der jüngere Mitangeklagte bestritt, direkt an der Tat beteiligt gewesen zu sein.