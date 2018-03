Im Prozess um das unerlaubte Filmen der Enkeltochter von Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß ist am Dienstag das Urteil gefallen. Das Landgericht erließ eine Geldstrafe gegen den 41 Jahre alten Angeklagten. Er soll 50 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen – insgesamt also 1.500 Euro. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Der Verurteilte hatte die Rathaus-Chefin Findeiß mit ihrer Enkelin im vergangenen Mai unweit des Wohnhauses der Familie gefilmt. Die Aufnahmen veröffentlichte er anschließend auf seinem Youtube-Kanal. In der kurzen Sequenz ist das Gesicht des damals zweijährigen Mädchens deutlich zu sehen – strafbar als Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. In der Folge war zudem bekannt geworden, in welchen Kindergarten das Mädchen geht.