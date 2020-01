13.01.2020 | 11:46 Uhr Fahrzeugvandalismus: Mehr als 30 Autos am Wochenende beschädigt

Hauptinhalt

Am Wochenende kam es in Plauen, Hohenstein-Ernstthal und Freiberg zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. In Freiberg und Plauen konnten die Täter gestellt werden, in Hohenstein-Ernstthal beschrieben Zeugen einen Tatverdächtigen.