Mitarbeiter der Kunsteisbahn-Lieferfirma Ice-World aus Regensburg begutachten den Schaden. Bildrechte: Stadtwerke Schneeberg GmbH

Anwohner berichten, es habe in der Nacht einen Knall gegeben. Die Polizei bestätigte, dass an der Eisbahn Pyrotechnik-Rückstände gefunden wurden seien. Es werde nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.



Wegen der kaputten Eisfläche musste die von den Stadtwerken betriebene Eisarena am Sonntag gesperrt werden. "Ich hab gedacht, hier hat eine Bombe eingeschlagen", beschrieb Eismeisterin Steffi Heidel den Anblick der Eisbahn. Mitarbeiter der Eisbahn-Lieferfirma Ice-World seien noch am Sonntag aus Regensburg angereist, um den Schaden zu beheben.



Laut Heidel war das Rohrleitungssystem beschädigt worden, welches das zum Eismachen nötige Lösungsmittel Glykol transportiert. Problematisch sei, dass Glykol ausgelaufen sei und nun nicht mehr ausreichend davon im System zirkuliert. Das Glykol sei bereits nachbestellt, komme aber wohl erst am Dienstag, so Heidel. Sie hofft, dass die Kunsteisbahn am Dienstag, spätestens am Mittwoch wieder genutzt werden kann.