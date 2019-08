Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke beim Stadtfest und den folgenden ausländerfeindlichen Ausschreitungen finden in Chemnitz am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen statt. Am Karl-Marx-Kopf in der Innenstadt feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Sonntag das Arbeitnehmerfestival "Sunday of Summer". "Wir wollen diejenigen in den Vordergrund rücken, die tagtäglich den Wohlstand in Sachsen möglich machen - die Arbeitnehmer", hieß es vom DGB. Dabei werde auch ein Projekt präsentiert, das ausländische Fachkräfte suchen soll. Um 17 Uhr spielt die Chanson-Sängerin Annett Louisan auf dem Festival, 19:45 Uhr rockt die Spider Murphy Gang.