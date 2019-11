Bei Verkehrsunfällen sind in Sachsen mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte in Zwickau eine Frau wegen eines Vorfahrtsfehlers mit ihrem Pkw auf eine Straßenbahn. Ihre Beifahrerin musste verletzt im Krankenhaus behandelt werden. In Auerbach im Vogtland nahm eine 76 Jahre alte Autofahrerin einer 33-Jährigen die Vorfahrt. Die beiden Frauen und ein elf Jahre altes Mädchen im Wagen der Seniorin wurden leicht verletzt. In Glauchau verlor ein 53-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und rutschte gegen einen Transporter. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.