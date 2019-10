Eine unvermittelte Liebesbekundung hat am Sonntag in Chemnitz zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 18 Jahre alte Autofahrerin von ihrem Freund während der Fahrt geküsst worden. Der 23-Jährige hatte die junge Frau mit beiden Händen am Kopf gefasst und sie zu sich gedreht. Die junge Fahrerin kam dadurch von der Fahrbahn ab und streifte zwei geparkte Pkw. Es entstand Sachschaden von 7.000 Euro.