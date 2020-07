Im Knöllchen-Streit von Reichbach zeichnet sich eine Lösung ab. Die Stadt will Pflegediensten entgegenkommen - und ihnen Möglichkeiten eröffnen, nicht mehr so häufig wie bislang bei ihren Einsatztouren Knöllchen einzusammeln. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, zu dem sich Oberbürgermeister Raphael Kürzinger und Vertreter mehrerer Pflegedienste am Donnerstagabend im Rathaus getroffen hatten. Es gehe nicht darum, "die Straßenverkehrsordnung aufzuheben oder zu ändern", hatte Kürzinger schon im Vorfeld im Stadtrat erklärt. Zudem sei in den vergangenen Jahren eher moniert worden, dass die Stadt nicht energisch genug gegen Falschparker vorgehe. Jetzt aber, wo der städtische Vollzugsdienst "endlich einmal auf Soll-Stärke" sei, stehe das rigorose Vorgehen ebenso in der Kritik.