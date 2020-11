Auf dem Gelände in Oelsnitz wurden seit 1880 bis 1990 Teppiche produziert. Damals gründeten Karl W. Koch und Fritz te Kock dort eine Teppichweberei. Auf sie geht auch der Markenname "Halbmond" zurück. In den 1930er-Jahren produzierten hier 2.500 Mitarbeiter Teppiche für den Weltmarkt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Unternehmen verstaatlicht. Beim "VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz/V." wurden Teppiche für das Inland und den Export produziert. Ab den 1960er-Jahren wurden Halbmond-Teppiche sogar in den Nahen Osten geliefert. So etwa beim Neubau der Ashrafieh-Moschee in Jordanien, wo 800 Quadratmeter Oelsnitzer Teppiche verlegt wurden. Seit 1990 wird das Werk als GmbH weitergeführt. Die modernen Produktionshallen befinden sich unweit der Industriebrache.

Der VEB Halbmond-Teppiche belieferte sogar Staaten im Nahen Osten mit Orientteppichen "Made in GDR". Bildrechte: dpa