Zwei Abiturienten aus Plauen haben in einem offenen Brief an Kultusminister Christian Piwarz Kritik am Zeitplan für die Abiturprüfungen geübt. Sie fühlen sich "schlecht auf die Prüfungen vorbereitet" und befürchten Nachteile für ihre Zukunft. Zudem kritisierten sie in dem Schreiben, dass sie auch vor der Corona-Krise schon Stundenausfall kompensieren mussten.