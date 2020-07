Ein aggressiver Autofahrer hat im Vogtland buchstäblich die Pferde scheu gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 56-Jähriger BMW-Fahrer am Sonnabend in Deichselberg bei Weischlitz mehrere Autos mit Pferdeanhänger überholt. Da er dabei auch noch gehupt habe, seien zwei Pferde so nervös geworden, dass sie den Anhänger aufschaukelten, teilten die Beamten weiter mit. Die 26-jährige Fahrerin konnte das Gespann stoppen und versuchte, den Autofahrer anschließend zur Rede zu stellen. Der Mann habe jedoch Gas gegeben und sei der Frau über den Fuß gefahren. Sie wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.



Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der BMW bei Weischlitz entgegenkam und die durch seine Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Auch andere Angaben zur Fahrweise des Fahrers werden erbeten.