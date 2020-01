27.01.2020 | 09:55 Uhr Alfred Roßner - Schüler auf den Spuren des "vogtländischen Oskar Schindler"

Hauptinhalt

Vor 75 Jahren endete eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte: Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das KZ Auschwitz. Und damit die noch etwa 6.000 völlig entkräfteten, verwahrlosten und kranken Insassen, die das Lager überlebt hatten – im Gegensatz zu mehr als einer Million Menschen, die in Auschwitz elend zugrunde gingen. Dieser Tag, der 27. Januar, gilt als "Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und des Holocaust" – und auch in Sachsen finden an vielen Orten Gedenkveranstaltungen statt. Zum Beispiel in der kleinen Stadt Falkenstein im Vogtland: Denn hier liegen die Wurzeln zu einer erstaunlichen Geschichte, die direkt mit dem Holocaust zu tun hat.

von Uta Burkhardt