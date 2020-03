Der Plauener Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich für die Erneuerung und gleichzeitige Ausweitung des Alkoholverbots im Zentrum der Vogtlandstadt gestimmt. Es soll ab 1. April für zwei Jahre gelten. Zu dem erweiterten Verbotsbereich gehören unter anderem der Lutherpark, die Stadt-Galerie, das Landratsamt sowie Theater und Vogtlandkonservatorium.



Das Alkoholverbot in Teilen der Plauener Innenstadt war erstmals vor zwei Jahren beschlossen worden und im vergangenen Oktober ausgelaufen. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer sagte MDR SACHSEN: "Wir wollen im Zentrum der Stadt Plauen besondere Verhaltensweisen, die mit übermäßigen Alkoholgenuss leider einhergehen, unterbinden. Und ich finde, dass eine Alkoholverbotszone, die wir ja in den letzten Jahren schon eingerichtet hatten, eine deutliche Verbesserung gebracht hat." Er begrüße deshalb die Entscheidung des Stadtrats.