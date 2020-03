Der Stadtrat in Plauen will am Dienstag über das seit zwei Jahren gültige Alkoholverbot im Stadtzentrum entscheiden. Die Verordnung ist sowohl bei den Kommunalpolitikern als auch bei den Bürgern umstritten. Denn durch die Verbotszone wurden zwar Alkoholorgien von der Flaniermeile und den Plätzen im Zentrum verbannt, dafür werde nun aber wenige Meter außerhalb der Verbotszone in Seitenstraßen und in Parkhäusern gezecht. Die Stadtratsfraktion der Linken hatte im Vorfeld angekündigt, einer Verlängerung des Alkoholverbotes nicht zuzustimmen.