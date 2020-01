Die Stadt Auerbach hat auch für dieses Jahr eine Alkohol-Verbotszone für die Innenstadt beschlossen. Das Gebiet der Verbotszone wurde sogar noch erweitert. Auch an den Neumarkt angrenzende Geschäftsstraßen seien jetzt in dem Gebiet enthalten, da sich die Trinkerszene in diese Straßen verlagert hatte, sagte Stadtsprecher Hagen Hartwig.